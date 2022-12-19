Нечисть в Сеуле

Во время подготовки к съемкам фильма происходит шокирующий несчастный случай — с крыши здания прыгает девушка. Съемочная группа в шоке, как вдруг, погибшая встает на ноги и нападает на молодого человека. События развиваются стремительно — тем, кто хочет выжить, надо спасаться от новых загадочных зомби.
Си-Ён, красотка, которая должна была исполнить главную роль в фильме, вскоре остается единственной выжившей и понимает, что именно она была главной целью кровожадных тварей. За всем этим кроется мистическая тайна. Зомби лишь ее малая часть.
- Режиссёр
- Хан Дон Сок
- Актёры
- Ким Юн Хе, Сон И Чжэ, Пак Чи Хун, Ли Сан А, Ю Сон Ен
- Продолж.
- 103 мин.
- Премьера
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2024-08-22 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов