Небо России-2026

Наш Фестиваль — уникальное мероприятие по воздухоплаванию, которое проходит в лучших фестивальных традициях мира! Уютная фестивальная поляна, живописная природа, музыка под открытым небом, семейный формат мероприятия, активности по воздухоплавательному спорту, общение с пилотами и многое другое — будет интересно.

Основные события по воздухоплаванию:

Полёты запланированы на 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 августа.

Вечерние привязные подъёмы (18:00 — 20:00): 4, 5, 6 августа.

Утренние привязные подъёмы (05:00 — 08:30): 7, 8, 9 августа.

Вечернее свечение шаров (19:00 — 21:30): 7, 8, 9 августа.

Самыми яркими станут дни 7-9 августа, когда спортивную часть дополнит развлекательная программа для гостей. Все события состоятся на фестивальной поляне у г. Спасск-Рязанский. Вход свободный.

Пространство площадки будет разбито на тематические зоны: гастро-зона «Пикник», зона отдыха «Пауза», зона спорта «Баланс», зона творчества и мастер-классов «Свобода», зона детских развлечений «Облака», лекторий «Высота». Ежедневно с 14:00 до 22:00 гости смогут приобрести сувениры ремесленников на ярмарке.

В числе артистов и коллективов, которые будут радовать гостей Фестиваля -ансамбль солистов «Доминанта», «Лава Бэнд», «Есенин стрит», «Блестки», «Х-Лофт», «Гангстеры», «Парнас». 7 августа в 20:00 на сцену поднимется хедлайнер дня — группа «Внимание брусника!». А 8 августа в это же время праздник украсит певица Тося Чайкина.

Программа:

7 августа, пятница

05:00 — 08:30. Утренний спортивный полёт (резервный*).

05:00 — 08:30. Утренние привязные подъёмы.

14:00 — 22:00. Развлекательная программа на фестивальной площадке у г. Спасск-Рязанский.

15:00 — 17:30. Диджей-сет.

17:30 — 18:00. Спектакль «Небесный человек» от театра «Переход» имени Г. Кириллова (РГУ им. С. А. Есенина).

18:00 — 19:00. Выступление кавер-группы «НеПоСценарию».

19:00 — 20:00. Выступление ансамбля солистов «Доминанта».

20:00 — 21:00. Выступление хедлайнера — группы «Внимание брусника».

19:00 — 21:30. Вечернее свечение шаров.

8 августа, суббота

05:00 — 08:30. Утренний спортивный полёт (резервный*).

05:00 — 08:30. Утренние привязные подъёмы.

14:00 — 22:00. Развлекательная программа на фестивальной площадке у г. Спасск-Рязанский.

15:00 — 17:00. Диджей-сет на виниле от Андрея Куприкова.

17:00 — 17:30. Спектакль «Небесный человек» от театра «Переход» имени Г. Кириллова (РГУ им. С. А. Есенина).

17:30 — 18:00. Выступление кавер-группы «Блёстки».

18:00 — 19:00. Выступление ансамбля солистов «Лава Бэнд».

19:00 — 20:00. Выступление группы «Есенин стрит».

20:00 — 21:00. Выступление хедлайнера Тоси Чайкиной.

19:00 — 21:30. Вечернее свечение шаров.

9 августа, воскресенье

05:00 — 08:30. Утренние привязные подъёмы.

13:00 — 15:00. Подведение спортивных итогов, награждение победителей.

14:00 — 22:00. Развлекательная программа на фестивальной площадке у г. Спасск-Рязанский.

15:00 — 18:00. Диджей-сет от Ксенити.

18:00 — 19:00. Выступление кавер-группы «Парнас».

19:00 — 20:00. Выступление кавер-группы «X-Лофт».

20:00 — 21:00. Выступление кавер-группы «Гангстеры».

21:00 — 22:00. Выступление кавер-группы «Ракеты».

19:00 — 21:30. Вечернее свечение шаров.