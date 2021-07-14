Приглашаем вас 14 и 21 июля к 15:00 на театрализованное представление «Небесный человек» в исполнении Театра «Переход».

На Руси есть легенда о том, как в 18 веке жил мужичок простой, работяга. Умел он с утками разговаривать, за то и прозвали КРЯКУТНЫМ — крякал славно! И в небо смотрел, восхищало его птичье умение: в небесах парить.

Что приключилось с героем расскажут вам артисты рязанского театра «Переход» им. Геннадия Кириллова в театрализованном представлении о первом воздухоплавателе Ефиме Крякутном «Небесный человек».

Место: развлекательный комплекс «В некотором царстве…». Въезд по условиям РК. Вход на спектакль свободный.