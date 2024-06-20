Джанет — классическая светская львица, которая не привыкла сама решать какие-либо проблемы. Однажды в ее дверь постучал незнакомец. Мужчина-сантехник оказался психически неуравновешенным маньяком, который не спешит уходить из ее дома. Что ж, если Джанет хочет вернуться к прежней жизни, или хотя бы сохранить ее, девушке придется избавиться от незваного гостя. Любым способом.
- Режиссёр
- Майкл Дей
- Актёры
- Нестор Карбонелл, Оливер Купер, Оливия Калпо, Франческа Иствуд, Томас Форбс-Джонсон, Эндрю Фридман, Майло Гибсон, Лиза Шурга, Брайден Уоррен
- Продолж.
- 87 мин.
- Премьера
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2024-06-20 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер