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Не смотри туда

После ужасной автомобильной аварии молодая Фрэнки пытается убедить друзей, что произошедшее не было случайностью. Она уверена, что в аварии виновата чудовищная сущность, которая теперь преследует ее. Друзья поднимают девушку на смех, но вскоре они начинают погибать. Ужасная особенность в том, что тот, кто хоть раз увидит это создание, обречен на ужасную смерть! У Фрэнки остается последняя надежда — найти того, кто знает тайну чудовища и сможет остановить цепь кровавых убийств…

Режиссёр
Майкл Бафаро
Актёры
Келли Бастард, Майкл Миттон, Колм Хилл, Рене Лай, Абу Дукули, Бриттани Пилгрим, Софи Том, Джейсон Хейни, Ванесса Ностбаккен, Майкл Бафаро
Продолж.
84 мин.
Премьера
2024-03-07 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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