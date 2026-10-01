Шуст и его друзья промышляют мелкими махинациями и навариваются на каждом шагу. Встреча с бывшим чемпионом СССР по метанию ядра Ульяновым и его дочерью меняет представление Шуста о том, как можно жить. Но под давлением своей банды Шуст использует Ульянова, чтобы спланировать ограбление бурятской коммуны, занимающейся продажей нефрита.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Артур Григорьев
- Актёры
- Елизавета Базыкина, Геннадий Блинов, Евгений Сидихин, Илларион Маров, Анна Кротова, Юлия Беретта, Вадим Бадмацыренов, Даниил Кокин, Евгений Тымченко, Батор Доржиев, Владимир Ананьев, Виталий Икрамов, Icegergert
- Продолж.
- 85 мин.
- Премьера
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5 ноября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма, Криминал