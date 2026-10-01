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Навар

Шуст и его друзья промышляют мелкими махинациями и навариваются на каждом шагу. Встреча с бывшим чемпионом СССР по метанию ядра Ульяновым и его дочерью меняет представление Шуста о том, как можно жить. Но под давлением своей банды Шуст использует Ульянова, чтобы спланировать ограбление бурятской коммуны, занимающейся продажей нефрита.

Страна
Россия
Режиссёр
Артур Григорьев
Актёры
Елизавета Базыкина, Геннадий Блинов, Евгений Сидихин, Илларион Маров, Анна Кротова, Юлия Беретта, Вадим Бадмацыренов, Даниил Кокин, Евгений Тымченко, Батор Доржиев, Владимир Ананьев, Виталий Икрамов, Icegergert
Продолж.
85 мин.
Премьера
5 ноября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма, Криминал

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