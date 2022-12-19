Наталья Королева. Стихотерапия

Душевный вечер авторской поэзии под аккомпанемент живой музыки и вокала от рязанских авторов, по совместительству сестер.

Авторская поэзия и исполнение — Наталья Королева, поэт, сценарист, актриса.

Живая музыка (клавиши, гитара) и вокал — Ирина Алексеева, певица, музыкант, актриса.

Стихи о жизни, любви, поиске счастья и смыслов трогают сердца и помогают распаковывать эмоции внутри. В обрамлении музыки и профессионального вокала текст становится еще мелодичнее и дотягивается до самых глубин души.