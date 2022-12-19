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Наталья Королева. Стихотерапия
8 сентября в 19:00
Концерты

Наталья Королева. Стихотерапия

Старый парк

Душевный вечер авторской поэзии под аккомпанемент живой музыки и вокала от рязанских авторов, по совместительству сестер.

Авторская поэзия и исполнение — Наталья Королева, поэт, сценарист, актриса.

Живая музыка (клавиши, гитара) и вокал — Ирина Алексеева, певица, музыкант, актриса.

Стихи о жизни, любви, поиске счастья и смыслов трогают сердца и помогают распаковывать эмоции внутри. В обрамлении музыки и профессионального вокала текст становится еще мелодичнее и дотягивается до самых глубин души.

Возраст
12+