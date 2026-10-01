Настройщик

Нью-Йорк. Жизнь Ники — страдающего гиперакузией талантливого настройщика фортепиано — переворачивается с ног на голову, когда он обнаруживает, что его навыки и тонкий слух настройки можно применять для взлома сейфов. Когда его пожилой наставник и партнер Гарри попадает в больницу, парень решает присоединиться к банде грабителей, чтобы помочь оплатить счета за лечение.
- Страна
- Канада, США
- Режиссёр
- Дэниел Роэр
- Актёры
- Лео Вудолл, Дастин Хоффман, Элисен Ричмонд-Пек, Эллин Джеймесон, Тим Блэр, Това Фельдшу, Джин Юн, Гавана Роуз Лю, Николя Коррейя-Дамюд, Лиор Рас, Джил Коэн, Дэвид Рили
- Продолж.
- 108 мин.
- Премьера
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5 ноября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Мелодрама, Мюзикл, Криминал