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Наследники Победы
Кино

Наследники Победы

Трое юнармейцев приходят поздравить ветерана с праздником. Он делится воспоминаниями о своем военном детстве в Сибири, рассказывая истории о маленьких и больших подвигах своих друзей. История первая — «Карточки»: Эвакуированный из Ленинграда восьмилетний Коля становится случайным свидетелем задержания вора и видит, куда тот спрятал украденное. На добычу восьмилетний мальчик может надолго обеспечить семье сытую жизнь. Но маленький герой, испытав муки совести, на всю жизнь усваивает урок, что нужно поступать только по справедливости. История вторая — «Как Гришка шпиона ловил»: Двенадцатилетний Гришка работает на заводе наравне со взрослыми, чтобы помочь фронту. И только и думает, как попасть туда самому. Внезапно ему предоставляется возможность совершить подвиг для Родины в глубоком тылу. История третья — «Мариванна»: Дочь фронтового офицера, шахматистка и отличница Мариванна, помогает ухаживать за ранеными в госпитале и соединяет семьи, разбросанные по огромной стране войной.

Режиссёр
Дарья Беднарская
Актёры
Юрий Назаров, Виталий Саянок, Анатолий Григорьев, Дарья Бочарова, Лидия Гапоненко, Евгений Осокин, Александр Вилисов, Семен Кузьмин, Иван Афонин, Иван Просвиров, Маргарита Максутова
Продолж.
62 мин.
Премьера
2025-04-24 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение, Драма, Война

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