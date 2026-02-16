Рязань
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
Вчера 12:56
422
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 2026 11:49
550
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
982
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 494
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Кино

Наследник

Роскошные особняки, частные самолеты и даже собственные острова — состояние клана Редфеллоу исчисляется миллиардами. Все это мечтает унаследовать Беккет, хоть глава рода и отрекся от него еще до его рождения. Однако на пути к заветной жизни стоят семь избалованных богачей… Чтобы ускорить свою очередь на наследство, Беккету придется «спилить» несколько ветвей семейного древа. И сделать это так дерзко и изобретательно, чтобы избежать наказания за убийства.

Режиссёр
Джон Паттон Форд
Актёры
Маргарет Куолли, Глен Пауэлл, Эд Харрис, Джессика Хенвик, Тофер Грейс, Билл Кэмп, Зак Вудс, Джеймс Фрешвилл, Рафф Лоу, Нелл Уилльямс, Андре Джейкобс, Шон Кэмерон Майкл, Мэгги Туми, Роберт Хоббс
Продолж.
105 мин.
Премьера
5 марта 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Драма-комедия

