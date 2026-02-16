Роскошные особняки, частные самолеты и даже собственные острова — состояние клана Редфеллоу исчисляется миллиардами. Все это мечтает унаследовать Беккет, хоть глава рода и отрекся от него еще до его рождения. Однако на пути к заветной жизни стоят семь избалованных богачей… Чтобы ускорить свою очередь на наследство, Беккету придется «спилить» несколько ветвей семейного древа. И сделать это так дерзко и изобретательно, чтобы избежать наказания за убийства.
- Режиссёр
- Джон Паттон Форд
- Актёры
- Маргарет Куолли, Глен Пауэлл, Эд Харрис, Джессика Хенвик, Тофер Грейс, Билл Кэмп, Зак Вудс, Джеймс Фрешвилл, Рафф Лоу, Нелл Уилльямс, Андре Джейкобс, Шон Кэмерон Майкл, Мэгги Туми, Роберт Хоббс
- Продолж.
- 105 мин.
- Премьера
-
5 марта 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Драма-комедия