Роскошные особняки, частные самолеты и даже собственные острова — состояние клана Редфеллоу исчисляется миллиардами. Все это мечтает унаследовать Беккет, хоть глава рода и отрекся от него еще до его рождения. Однако на пути к заветной жизни стоят семь избалованных богачей… Чтобы ускорить свою очередь на наследство, Беккету придется «спилить» несколько ветвей семейного древа. И сделать это так дерзко и изобретательно, чтобы избежать наказания за убийства.