Нам дороги эти позабыть нельзя

Музыкальный спектакль называется так не случайно, его лейтмотивом стала тема памяти — но не «статичной», к которой мы порой привыкаем как к клише, уходя все дальше от той героической эпохи, а памяти живой, с погружением в ту атмосферу и взглядом изнутри на жизнь и чувства тогдашних… в одночасье повзрослевших мальчишек и девчонок.

Символичным и одновременно «живым» участником спектакля становится экран, который не просто переносит зрителя на десятилетия назад, а, демонстрируя подлинные хроникальные кадры, полностью погружает в атмосферу героических лет той чудовищной войны.

Эмоциональный, пронзительный, воодушевляющий литературно- музыкальный спектакль посредством любимых военных песен, пластических решений, искренних переживаний артистов еще раз расскажет присутствующим о всех этапах войны и о мирной довоенной жизни, когда у молодых парней и девчат должна была начаться взрослая, счастливая жизнь, и чью судьбу навсегда перевернула война: школьный бал, первое волнительное свидание и ошеломляющий, вторгающийся в действо голос Юрия Левитана…

Зрители смогут оценить и «другой» взгляд на Великую Победу. Увидеть то, как многое воспринимается теперь в современном мире… о Георгиевской ленточке, которую сегодня «можно повесить на сумочку, а можно на брошку», о местах боевой славы, являющихся боевым местом преступления, и о том, что даже бережно сохраняя память о Великой Отечественной по сей день, ощущения людей, на чью долю выпало это суровое время, можно понять, только самому пройдя все эти испытания…

Через весь спектакль проходит лирическая линия любви, благодаря чему действие не перегружено горестной и тяжелой темой страдания, оно скорее пронизано духом самоотдачи и светлой веры в Победу.

По окончании спектакля Рязанский театр кукол предлагает всем желающим принять участие в акции «Письмо на фронт», отправив с импровизированной военно-полевой почты свои слова поддержки и благодарности в далекие 40-е годы…