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Найка Казиева. Сольный стендап-концерт
12 ноября в 19:00
Концерты

Найка Казиева. Сольный стендап-концерт

ДК РГАТУ

Найка Казиева — актриса, комик. Резидент «Женский стендап ТНТ», участница проектов: Высшая лига КВН «Сборная Дагестана», «Открытый микрофон» ТНТ.

Найка — это воплощение обаяния и юмора, ее выступления наполняют зал теплом и солнечным светом, а каждое слово проникает прямо в сердце. Ее шутки заставляют зрителей смеяться от души, при этом она не боится затрагивать сложные и щепетильные темы. Найка выпускница Театрального Института имени Бориса Щукина, и благодаря актерскому опыту — от сцены невозможно оторвать взгляд. Ее образы и отыгрыши моментально врезаются в память, и хочется обсуждать с друзьями еще долгое время. Приглашаем всех на сольный стендап концерт Найки Казиевой. Вас ждет веселый и насыщенный вечер.

Возраст
18+
Жанры
Юмор