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Награды победителей
21 февраля в 16:00
Выставки

Награды победителей

Рязанский Кремль

21 ФЕВРАЛЯ в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике откроется выставка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Война дала стране и Рязани много героев, чьи подвиги, как на поле боя, так и в тылу, были отмечены многочисленными наградами. Эти награды, будь то ордена или медали, становились символами мужества, самоотверженности и вклада каждого рязанца в общую Победу. На выставке будут представлены подлинные экспонаты из фондовых коллекций музея-заповедника: ордена, медали, значки и знаки отличия. Каждый из представленных комплексов наград расскажет о специфике их вручения, о людях, ставших их обладателями, и о тех событиях, которые повлияли на наградную систему СССР в период Великой Отечественной войны.

Открытие выставки «Награды Победителей» состоится 21 февраля в 16:00 во Дворце Олега Рязанского кремля.

Возраст
6+