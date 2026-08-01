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Надежда

В прибрежном городке Хоуп-Харбор, расположенном у демилитаризованной зоны, охотники находят изувеченные трупы коровы и человека. Версия о заблудившемся тигре кажется неправдоподобной. Сон-ги, лидер охотников, решает отправиться в лес на поиски. В это время начальник полиции, его помощница и местные жители начинают борьбу с неизвестным монстром…

Страна
Южная Корея
Режиссёр
На Хон Чжин
Актёры
Хван Чжон Мин, Чо Ин Сон, Хоен, Майкл Фассбендер, Алисия Викандер, Тейлор Расселл, Кэмерон Бриттон, Ым Мун Сок, Ко Су
Продолж.
160 мин.
Премьера
10 сентября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Триллер, Научная фантастика, Драма

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