В прибрежном городке Хоуп-Харбор, расположенном у демилитаризованной зоны, охотники находят изувеченные трупы коровы и человека. Версия о заблудившемся тигре кажется неправдоподобной. Сон-ги, лидер охотников, решает отправиться в лес на поиски. В это время начальник полиции, его помощница и местные жители начинают борьбу с неизвестным монстром…
- Страна
- Южная Корея
- Режиссёр
- На Хон Чжин
- Актёры
- Хван Чжон Мин, Чо Ин Сон, Хоен, Майкл Фассбендер, Алисия Викандер, Тейлор Расселл, Кэмерон Бриттон, Ым Мун Сок, Ко Су
- Продолж.
- 160 мин.
- Премьера
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10 сентября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Триллер, Научная фантастика, Драма