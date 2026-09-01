Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 08
15°
Птн, 09
19°
Сбт, 10
14°
ЦБ USD 85.42 -0.06 09/10
ЦБ EUR 95.47 -0.86 09/10
Нал. USD 85.60 / 86.00 08/10 18:15
Нал. EUR 97.00 / 97.80 08/10 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
EVOLUTE, электромобильный бренд № 1 в России: рекорд продаж в сентябре...
EVOLUTE — электромобильный бренд № 1 в России — подводи...
10 часов назад
4 911
За курицами буду следить дроны. Как и зачем рязанцам регистрировать до...
В начале сентября россияне понесли своих кур в МФЦ и на...
30 сентября 13:56
3 394
Стоит ли пересаживаться на газ из-за бензинового кризиса?
С мая 2026 года жители Рязани столкнулись с топливным к...
29 сентября 15:50
1 706
АО «РКБ «Глобус» на «Электротранс 2026»: зарядная инфраструктура для э...
На выставке «Электротранс 2026» АО «Рязанское Конструкт...
29 сентября 14:54
1 702
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Над вечным покоем
Кино

Над вечным покоем

Соцработник Рита проводит трудовые будни в квартирах одиноких стариков. Никому не отказывает, помогает каждому нуждающемуся. Жизнь Риты начнет рушиться, едва ее сын оказывается в ситуации, которая приводит к смерти человека.

Страна
Россия
Режиссёр
Светлана Проскурина
Актёры
Мария Леонова, Егор Абрамов, Яна Есипович, Ольга Лапшина, Юлия Башорина, Рустам Ахмадеев, Мария Лапшина, Иван Фоминов, Елена Фомина, Никита Трифонов, Ирина Абросимова, Юрий Горин, Галина Лебедева, Владимир Копуш, Виктор Яковлев
Продолж.
104 мин.
Премьера
8 октября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма

Еще в кино

Кино
Битва моторов
Кино
Демон скорости
Кино
Барбоскины. 15 лет вместе. Вупс, Пупс и рогапульта
Кино
Сумерки. Сага. Новолуние
Кино
Царевна Несмеяна
Кино
Особый пациент
Кино
Арахнид
Кино
Все закончится
Кино
Это все она!
Кино
Астрал. Шепот призрака
Кино
Волшебное перо
Кино
Над вечным покоем