Над вечным покоем

Соцработник Рита проводит трудовые будни в квартирах одиноких стариков. Никому не отказывает, помогает каждому нуждающемуся. Жизнь Риты начнет рушиться, едва ее сын оказывается в ситуации, которая приводит к смерти человека.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Светлана Проскурина
- Актёры
- Мария Леонова, Егор Абрамов, Яна Есипович, Ольга Лапшина, Юлия Башорина, Рустам Ахмадеев, Мария Лапшина, Иван Фоминов, Елена Фомина, Никита Трифонов, Ирина Абросимова, Юрий Горин, Галина Лебедева, Владимир Копуш, Виктор Яковлев
- Продолж.
- 104 мин.
- Премьера
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8 октября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма