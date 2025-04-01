На других берегах: Евгений Чебатков

Евгений Чебатков презентует совершенно новую программу «На других берегах»!

Евгений, стендап комик, известный своим ярким стилем и оригинальными шутками. Постоянный резидент, а теперь и ведущий шоу StandUp на ТНТ, создатель, ведущий и участник проектов «История на ночь», «Игра», «Концерты» и многих других. Комик активен и на сцене, и за ее пределами, от чего в его комедии всегда присутствует много жизни, много новых граней и неожиданных поворотов. Энергично, смешно и очень эмоционально — так проходят все его выступления. Евгений не прибегает в своей комедии к пошлости и нецензурной брани, отчего его живые шоу подходят для людей совершенно разных поколений, национальностей и взглядов на мир.

Он родился и вырос в Казахстане, до стендап-карьеры успел поработать радиоведущим и копирайтером, учился в Томске и Торонто, а сейчас продолжает помимо всего прочего заниматься озвучкой и сниматься в кино, где первым крупным проектом стал блокбастер «Майор Гром. Игра». Самого себя он называет «русским казахстанцем» и шутит на своих концертах в том числе о своей идентичности. Его стендапы собрали десятки миллионов просмотров на онлайн сервисах, а количество зрителей посетивших гастроли приближается к полумиллиону.