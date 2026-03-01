Молодой хулиган Томми привык к жизни, полной порока и безнаказанности. Но после очередного загула он приходит в себя в подвале загородного дома с цепью на шее. Его похитители — странноватая семья, решившая радикально перевоспитать избалованного преступника. Чтобы выбраться на свободу, Томми придется пройти череду изощренных психологических игр и стать по-настоящему другим человеком.
- Режиссёр
- Ян Комаса
- Актёры
- Стивен Грэм, Андреа Райсборо, Энсон Бун, Остин Хейнс, Каллум Бут-Форд, Саванна Стейн, Кит Ракусен, Ноа Манзур, Моника Фрайчик
- Продолж.
- 110 мин.
- Премьера
19 марта 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Триллер, Фильм ужасов, Драма, Криминал