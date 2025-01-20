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Мюзикл-шоу «Нотр-Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта»
20 января 2025 в 19:00
Театр

Мюзикл-шоу «Нотр-Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта»

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Светлана Светикова, Эд Шульжевский, Александр Постоленко, Пётр Маркин, Вячеслав Гнедак и другие ведущие артисты самых известных, успешных и легендарных мюзиклов в яркой и увлекательной театрализованной программе МЮЗИКЛ-ШОУ.

«Я душу дьяволу продам за ночь с тобой» — и можно больше ничего не говорить. За последние 10 лет эта фраза стала культовой. Она олицетворяет собой целый период в истории современной Российской культуры: эпоху музыкального театра, эпоху мюзикла. Жанр мюзикла уверенно завоевывает популярность в России. Москва и Санкт-Петербург становятся «русским Бродвеем» — в обеих столицах сейчас идут около десятка громких проектов. Наши артисты знакомы зрителям по мюзиклам «Нотр Дам де Пари», «Ромео и Джульетта», «Кабаре», «Три мушкетера», «Монте Кристо», «Маммамия», «Метро» и др.

Мы создали программу «Мюзикл-шоу» для того, чтобы у зрителей появилась уникальная возможность познакомиться с обширным наследием мирового музыкального театра, а также услышать любимые арии («Belle», «Короли ночной Вероны» и др.) в великолепном «живом» исполнении признанных звезд московских мюзиклов.

Мюзикл-шоу — это яркая, динамичная, костюмированная театрализованная программа, в которой не просто звучат арии из знаменитых мюзиклов, а демонстрируются отрывки из спектаклей, которые связаны между собой в единую историю интересным конферансом. Первое отделение — это легендарная история «Нотр Дам де Пари», а второе отделение — история Ромео и Джульетты. Две потрясающие истории в одной программе. Только «живое» исполнение! Вы совершите увлекательное путешествие в удивительный мир мюзикла, насладитесь великолепными голосами. В нашем шоу собрано всё самое лучшее из золотой коллекции мюзиклов, снискавших себе мировую славу.

Актёры
Светлана Светикова, Эдуард Шульжевский, Александр Постоленко, Петр Маркин, Вячеслав Гнедак
Возраст
12+
Жанры
Мюзикл