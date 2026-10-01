Мюзикл-шоу «Нотр Дам де Пари»

Что такое «Рок»? Что означает это слово? Рок судьбы? Можно ли его исправить? Поэт, режиссёр, художник и творец Гренгуар убеждён, что можно. Именно поэтому он собирается вернуться в прошлое, в XV век, с группой случайных людей, которые смотрят его спектакль сегодня. А может быть, эти люди не так уж и случайны? Они переносятся из XXI века в XV век, чтобы изменить рок судьбы, сами того не понимая. Получилось ли у них спасти мир или нет — узнают только наши потомки, но надежда есть. Ведь в конце истории, когда они вернутся в XXI век, цветок на склепе, в котором погребены Эсмеральда и Квазимодо, распустится и... и зацветёт… КОМАНДА ТЕАТРА: режиссер — Георгий Непаридзе Художник-постановщик — Максим Шеффер Художник по свету — Степан Николишин Музыкальные руководители — Анжелика Гевондян, Екатерина Чевская, Анна Мхитарян Хореографы — Рикардо До Рего Звукорежиссер — Михаил Шпак, Кузьма Теренков, Эдвард Серебрий, Роман Савельев-Ноша ФАМИЛИЯ ИМЯ РОЛЬ Клестов Максим Пьер Гренгуар Луканичев Александр Клопен Сидоренко Михаил Клопен Петиш Евгений Клод Фролло Гончаров Юрий Клод Фролло Барышников Константин Квазимодо Сидоренко Михаил Квазимодо Колоскова Наталия Флер Де Лис Карпова Дарья Флер Де Лис Байков Алексей Феб Де Шатопер Соколова Ксения Эсмеральда Зотова Елена Эсмеральда Гореленко Татьяна Монашка Никитина (Шуляка) Елизавета Монашка Гевондян Анжелика Монашка