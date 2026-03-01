Мыслить как убийца

У-Сан — самый популярный стример Южной Кореи. В прямом эфире он расследует преступления, что и помогло ему выйти в топ интернета. На этот раз он пытается вычислить серийного убийцу, который оставляет свой фирменный знак, отрезая куски подола у платьев своих жертв. Реконструируя вместе с начинающей блогершей Матильдой последнее преступление, У-Сан допускает несколько ошибок, и вся слава переходит к Матильде. Однако на следующий день девушка пропадает. У-Сан, оставаясь в прямом эфире, отправляется на ее поиски.