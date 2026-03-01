Мыслить как убийца

У-Сан — самый популярный стример Южной Кореи. В прямом эфире он расследует преступления, что и помогло ему выйти в топ интернета. На этот раз он пытается вычислить серийного убийцу, который оставляет свой фирменный знак, отрезая куски подола у платьев своих жертв. Реконструируя вместе с начинающей блогершей Матильдой последнее преступление, У-Сан допускает несколько ошибок, и вся слава переходит к Матильде. Однако на следующий день девушка пропадает. У-Сан, оставаясь в прямом эфире, отправляется на ее поиски.
- Страна
- Южная Корея
- Режиссёр
- Чо Чжан Хо
- Актёры
- Кан Ха Ныль, Хан Сон Ен, Чу Сук Ен, Пак Тхэ Сан, Ким Ки Ду, Ха Со Юн, Бин Чан Ук, Рю Ен Сок, Ким Е Хан
- Продолж.
- 91 мин.
- Премьера
9 апреля 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Боевик, Триллер, Криминал