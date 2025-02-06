Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 06
Птн, 07
-1°
Сбт, 08
-1°
ЦБ USD 98.06 -0.47 06/02
ЦБ EUR 102.92 0.23 06/02
Нал. USD 99.50 / 99.00 06/02 16:25
Нал. EUR 104.00 / 103.98 06/02 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Таро, натальная карта и обряд на успех. Как получить эзотерические усл...
Журналист РЗН. инфо решила обратиться к эзотерикам в Ря...
4 февраля 12:12
3 654
Рязанская компания «Брикус» победила в конкурсе производителя строймат...
Рязанский экстерьер центр «Брикус» одержал победу во вс...
3 февраля 17:04
4 956
Об идиотизме чиновников, протестных настроениях и SHAMANе. Как прошла...
Из серьезных тем на встрече затронули: буллинг в школах...
29 января 18:04
15 295
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
49 486
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Мы рожаем!

«Формула Кино»

00:00
17:25
19:10
21:40
23:50

«Пять Звезд»

12:25
14:45
17:05
19:25
21:45

«Люксор» (Есенина)

16:10
21:40

«Формула Кино»

16:50
17:25
22:15

«Пять Звезд»

12:25
14:45
17:05
19:25
21:45

«Формула Кино»

16:45
17:25
21:50

«Пять Звезд»

12:25
14:45
17:05
19:25
21:45

«Формула Кино»

16:50
17:25
22:20

«Пять Звезд»

12:25
14:45
17:05
19:25
21:45

Между молодыми соседями Аней и Димой не было ничего общего. Аня сбежала от властных родителей, чтобы «покорить Москву» и доказать, что может стать успешной без их поддержки. Дима же, напротив, застрял на попечении у родителей без шансов наладить личную жизнь, ведь жить в одной квартире с причудами его папы и мамы не сможет ни одна нормальная девушка. Но одна случайная ночь и известная фраза «У вас будет ребенок!» переворачивают их привычную жизнь с ног на голову. И это только начало непредсказуемого забега на дистанции длиной в 9 месяцев, которую предстоит преодолеть новоиспеченным родителям.

Режиссёр
Дмитрий Суворов
Актёры
Алина Алексеева, Кузьма Сапрыкин, Ян Цапник, Анастасия Панина, Анна Уколова, Сергей Степин, Сергей Чирков, Никита Тарасов, Софья Зайка, Данила Якушев, Яна Лестер
Премьера
2025-02-06 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Комедия

Еще в кино

Кино
Твой цвет
Кино
Оставь это ветру
Кино
ON и Она
Кино
Синистер. Обитель зла
Кино
По барам
Кино
Вопль
Кино
Мы рожаем!
Кино
Знакомство родителей
Кино
Парни с тату. Прямо в сердце
Кино
У края бездны. Фильм первый: Прорыв к центру
Кино
Пигси: Путешествие сквозь время
Кино
Самый ценный груз