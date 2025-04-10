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Мы победим
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Мы победим

Молодой миллионер покупает давно ничего не выигрывавший женский волейбольный клуб Pink Storm и ради пиара и стимулирования продаж билетов на матчи делает заявление, что его команда одержит в новом сезоне хотя бы одну победу. Главным тренером становится полный неудачник Ким У-джин, не добивавшийся заметных результатов ни в качестве спортсмена, ни в качестве тренера. Его интересуют не грядущие игры, а обещанное через год место в университетской сборной, но вскоре честолюбие берет верх, и Ким начинает делать перестановки в команде, чтобы неожиданно для соперников использовать неявные сильные стороны спортсменок.

Режиссёр
Син Ен Сик
Актёры
Сон Кан Хо, Пак Чон Мин, Ли Чжу Ен, Чан Юн Чжу, Ли Мин Чи, Пак Мен Хун, Ким Ен Кун
Продолж.
107 мин.
Премьера
2025-04-10 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Драма-комедия, Спортивный фильм

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