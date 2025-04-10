Мы победим

Молодой миллионер покупает давно ничего не выигрывавший женский волейбольный клуб Pink Storm и ради пиара и стимулирования продаж билетов на матчи делает заявление, что его команда одержит в новом сезоне хотя бы одну победу. Главным тренером становится полный неудачник Ким У-джин, не добивавшийся заметных результатов ни в качестве спортсмена, ни в качестве тренера. Его интересуют не грядущие игры, а обещанное через год место в университетской сборной, но вскоре честолюбие берет верх, и Ким начинает делать перестановки в команде, чтобы неожиданно для соперников использовать неявные сильные стороны спортсменок.
- Режиссёр
- Син Ен Сик
- Актёры
- Сон Кан Хо, Пак Чон Мин, Ли Чжу Ен, Чан Юн Чжу, Ли Мин Чи, Пак Мен Хун, Ким Ен Кун
- Продолж.
- 107 мин.
- Премьера
-
2025-04-10 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Драма-комедия, Спортивный фильм