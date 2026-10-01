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Музыкальная беседа «Разговор с оркестром»
19 ноября в 13:00
Концерты

Музыкальная беседа «Разговор с оркестром»

ДК «Приокский»

Как устроен эстрадный оркестр? Приходите — услышите своими ушами! Что скрывается за каждой трубой? Почему саксофон звучит по-разному в соло и в общем оркестровом «теле»? И как за 45 минут научиться различать тембры, о которых вы раньше даже не задумывались? Приглашаем на концерт‑лекцию об эстрадном оркестре — вечер, где музыка звучит, а потом сразу «расшифровывается». Вас ждёт: • живое звучание трубы, саксофона, флейты, кларнета, тромбона и других инструментов оркестра; • короткие и увлекательные рассказы: откуда взялся каждый инструмент, что он умеет и какую роль играет в общей оркестровой картине; • одна и та же музыка в разных вариантах — соло, с ритм‑секцией и в полном оркестровом звучании; • музыкальное путешествие по произведениям советских и зарубежных композиторов — с историями о том, когда и зачем они были созданы; • интерактив: угадаете инструмент по тембру. Ничего заучивать не нужно — просто приходите и слушайте. Зато после концерта вы будете слышать знакомые мелодии совсем по‑новому.

Возраст
6+
Жанры
Эстрада, Лекции