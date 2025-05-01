Музыка в темноте. Время женщин: Евгения Зима

Премьера нового шоу Евгении Зимы «Музыка в темноте. Время Женщин», автора «Музыки в темноте» и «Вивальди. Любовь и смерть в Венеции», покоривших тысячи городов России и зарубежья.

Еще больше вечной музыки в ракурсе современных технологий. Еще больше новой графики и мэпинга, головокружительные пируэты гимнастки, современная хореография, оркестр, уникальные голоса солистов в новом шоу. «Время Женщин» — 4 времени года, 4 стороны света, 4 женских архетипа, каждая из нас мать, дочь, жена, сестра. Все мы женщины с тысячами лиц и имен, с тысячами разных историй. Чье время настало, чье уходит, чему суждено сбыться, а с чем пристало расстаться: неочевидные ответы на вечные вопросы о мужчинах и женщинах, верности и предательстве, жизни и смерти ждут зрителей «Времени женщин». О каждой Женщине. Где стоит гора. Где течет вода. Где молчит пустыня. Просто сядь и послушай Время. Автор шоу: Скрипка, Лауреат международных конкурсов Евгения Зима Оркестр современной классики: «Виртуозы Петербурга»