Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 29
27°
Птн, 30
25°
Сбт, 31
23°
ЦБ USD 79.6 -0.02 29/05
ЦБ EUR 90.34 -0.56 29/05
Нал. USD 81.00 / 80.00 29/05 15:45
Нал. EUR 91.11 / 92.37 29/05 15:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Зарплата — на планшете. Водители «Зеленого сада» точно знают, сколько...
Вместо путевых листов — современный планшет, вместо лиш...
2 часа назад
223
В «гоголевских» сапогах прошлись по рязанской сцене
В Рязани показали фантазию «Вий» Русского театра драмы...
25 мая 17:12
8 692
В Рязани появится первая в России дорожная сеть для электросамокатов
ГК «Зеленый сад» запланировала реализовать первый в Рос...
22 мая 10:39
15 513
Какой будет набережная на берегу Борковского затона в Рязани
Рязань расположена на Оке, но в городе до сих пор нет н...
19 мая 13:51
30 944
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Музыка в темноте. Время женщин: Евгения Зима
18 октября в 19:00
Концерты

Музыка в темноте. Время женщин: Евгения Зима

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Премьера нового шоу Евгении Зимы «Музыка в темноте. Время Женщин», автора «Музыки в темноте» и «Вивальди. Любовь и смерть в Венеции», покоривших тысячи городов России и зарубежья.

Еще больше вечной музыки в ракурсе современных технологий. Еще больше новой графики и мэпинга, головокружительные пируэты гимнастки, современная хореография, оркестр, уникальные голоса солистов в новом шоу. «Время Женщин» — 4 времени года, 4 стороны света, 4 женских архетипа, каждая из нас мать, дочь, жена, сестра. Все мы женщины с тысячами лиц и имен, с тысячами разных историй. Чье время настало, чье уходит, чему суждено сбыться, а с чем пристало расстаться: неочевидные ответы на вечные вопросы о мужчинах и женщинах, верности и предательстве, жизни и смерти ждут зрителей «Времени женщин». О каждой Женщине. Где стоит гора. Где течет вода. Где молчит пустыня. Просто сядь и послушай Время. Автор шоу: Скрипка, Лауреат международных конкурсов Евгения Зима Оркестр современной классики: «Виртуозы Петербурга»

Возраст
6+
Жанры
Классическая музыка