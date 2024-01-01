Музыка нас связала: Маргарита Суханкина

Музыкальное театрально-зрелищное представление «Музыка нас связала», в котором используются музыкальные произведения «Музыка нас связала», «Наступает ночь», «Звезды нас ждут» и другие хиты не подвластные времени, а также новые музыкальные произведения. Представление предназначено для зрительского просмотра, состоит из совокупности номеров, имеющих сквозное действие, в которых присутствует театрализация различных жанров искусства.

В программе происходит непрерывная смена действий и ощущений с привлечением зрителя.

На время представления у зрителя создается позитивное и доброжелательное настроение, он погружается в атмосферу любви, дружбы и взаимопонимания, в мир духовных ценностей, а музыка — самый мощный и верный помощник. Театрально-зрелищное представление — виртуальное путешествие по дороге любви, пути, который предстоит каждому человеку — от мечты о любви до счастья обретения этого чувства. У каждого своя дорога любви, но есть много общего.

Музыка — настоящий волшебник! Главная героиня Маргарита Суханкина — уникальный артист мирового уровня, звезда оперного и эстрадного жанров. Российские и западные хиты, шедевры мировой классики и многое другое можно услышать в ее исполнении. В программе используются спецэффекты, современные световые технологии, специально разработанный видеоарт, живой звук, интерактивное общение.