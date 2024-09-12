После несчастного случая десятилетний Илья впадает в кому. Его отец Андрей дежурит у постели сына в больнице, но лечащий врач сообщает, что мальчика придется отключать от аппарата поддержания жизнедеятельности — таков закон. Андрей предлагает деньги, пытается убедить врача, что нужно подождать, но все бесполезно, ему не оставляют выбора, и он решается на отчаянный шаг. Андрей обещал сыну спасти его, и он свое мужское слово сдержит.
- Режиссёр
- Сарик Андреасян
- Актёры
- Павел Прилучный, Марк Андреасян, Юрий Цурило, Николай Шрайбер, Ирина Пегова, Екатерина Стулова, Игорь Черневич, Евгений Шириков, Валерия Богданова, Анастасия Крылова
- Премьера
-
2024-09-26 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Триллер, Драма, Криминал