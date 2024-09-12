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Мужское слово

После несчастного случая десятилетний Илья впадает в кому. Его отец Андрей дежурит у постели сына в больнице, но лечащий врач сообщает, что мальчика придется отключать от аппарата поддержания жизнедеятельности — таков закон. Андрей предлагает деньги, пытается убедить врача, что нужно подождать, но все бесполезно, ему не оставляют выбора, и он решается на отчаянный шаг. Андрей обещал сыну спасти его, и он свое мужское слово сдержит.

Режиссёр
Сарик Андреасян
Актёры
Павел Прилучный, Марк Андреасян, Юрий Цурило, Николай Шрайбер, Ирина Пегова, Екатерина Стулова, Игорь Черневич, Евгений Шириков, Валерия Богданова, Анастасия Крылова
Премьера
2024-09-26 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Триллер, Драма, Криминал

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