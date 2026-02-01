Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 03
Срд, 04
Чтв, 05
ЦБ USD 77.17 -0.1 03/03
ЦБ EUR 90.73 -0.57 03/03
Нал. USD 78.00 / 77.70 02/03 18:25
Нал. EUR 91.57 / 92.10 02/03 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
Вчера 16:25
241
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
Вчера 14:46
1 537
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
731
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 243
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Мужчина с доставкой на дом
17 марта в 19:00
Театр

Мужчина с доставкой на дом

Театр драмы

Эта лёгкая и очень смешная комедия рассказывает нам невероятную жизненную историю, где все её герои, попадая в комические ситуации, надеются обрести своё счастье. Это удивительно трогательная, смешная и веселая история с яркими персонажами и неожиданными комедийными ситуациями. Есть такое выражение: «Всем правит случай». Взбалмошная и непредсказуемая в своих поступках Марго, преследуя личные интересы, сама того не ведая, наилучшим образом устраивает судьбы всех героев пьесы.

Дом превращается в настоящий «дурдом», где постоянно происходят шутливые недоразумения, а смешные диалоги между героями позволяют зрителям смеяться от души. А как заканчивается эта история, в которой все герои ищут свои вторые половинки, узнаете, посмотрев спектакль.

В ролях:

  • Марго — Елена Воробей
  • Марк — Дмитрий Миллер
  • Лиза — Елена Захарова
  • Лев — Оскар Кучера

Возраст
12+