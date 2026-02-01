Мужчина с доставкой на дом

Эта лёгкая и очень смешная комедия рассказывает нам невероятную жизненную историю, где все её герои, попадая в комические ситуации, надеются обрести своё счастье. Это удивительно трогательная, смешная и веселая история с яркими персонажами и неожиданными комедийными ситуациями. Есть такое выражение: «Всем правит случай». Взбалмошная и непредсказуемая в своих поступках Марго, преследуя личные интересы, сама того не ведая, наилучшим образом устраивает судьбы всех героев пьесы.

Дом превращается в настоящий «дурдом», где постоянно происходят шутливые недоразумения, а смешные диалоги между героями позволяют зрителям смеяться от души. А как заканчивается эта история, в которой все герои ищут свои вторые половинки, узнаете, посмотрев спектакль.

В ролях: