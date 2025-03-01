Мужчина и женщина

Истории про мужчин и женщин, которые связали свою жизнь — кто-то на годы, кто-то на час, кто-то на пять минут. Истории из жизни, звучащие дома на кухне, в купе с незнакомцами, в такси или оставшиеся в записной книжке как воспоминание, потому что если чувства настоящие, искренние — то это навсегда. Моменты странных встреч и горьких расставаний, в которых можно увидеть что-то знакомое.
- Режиссёр
- Владимир Котт
- Актёры
- Павел Деревянко, Степан Девонин, Анна Котова, Кирилл Кяро, Борис Каморзин, Алиса Клагиш, Ольга Медынич, Наталья Бояренок, Светлана Первушина, Дмитрий Куличков, Татьяна Матюхова, Ярослав Головнев, Нина Есина, Александра Бабаскина
- Продолж.
- 110 мин.
- Премьера
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2025-03-13 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Драма