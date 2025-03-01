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Мужчина и женщина

Истории про мужчин и женщин, которые связали свою жизнь — кто-то на годы, кто-то на час, кто-то на пять минут. Истории из жизни, звучащие дома на кухне, в купе с незнакомцами, в такси или оставшиеся в записной книжке как воспоминание, потому что если чувства настоящие, искренние — то это навсегда. Моменты странных встреч и горьких расставаний, в которых можно увидеть что-то знакомое.

Режиссёр
Владимир Котт
Актёры
Павел Деревянко, Степан Девонин, Анна Котова, Кирилл Кяро, Борис Каморзин, Алиса Клагиш, Ольга Медынич, Наталья Бояренок, Светлана Первушина, Дмитрий Куличков, Татьяна Матюхова, Ярослав Головнев, Нина Есина, Александра Бабаскина
Продолж.
110 мин.
Премьера
2025-03-13 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Драма

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