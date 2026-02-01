Муж моей жены

Очаровательная Драгица работает проводницей. День в одном городе, ночь — переезд, день в другом городе, переезд — так уже много лет ее жизнь строго подчинена расписанию поезда дальнего следования. А иначе уже и невозможно, ведь профессия наложила отпечаток и на ее личную жизнь.

Как-то само собой в обоих пунктах назначения поезда у Драгицы образовались семьи. Теперь в одном городе она замужем за хозяйственным Креше, который с трепетом и нежностью готовит ей самые изысканные блюда, а в другом — за трудолюбивым Жакрецем, с которым в радости растит дочь. Устроенная жизнь, замечательная работа и любящие мужья — ну о чем еще может мечтать женщина!

Вот только бы поезд не выбился из расписания…

В ролях :