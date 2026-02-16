Группа «Мураками» отправляется в эксклюзивный акустический тур. Только живое дыхание музыки: голоса и искренние звуки гитар. Это будут истории, которые тронут душу, шутки, которые заставят улыбнуться, и строки, которые напомнят о главном — о любви.

Особенный подарок вечера — презентация нового сборника стихов Диляры Вагаповой «Любовь — глагол».Это уже третий сборник, и каждый стих в нём — признание в любви, обращённое к каждому из нас. Эти строки — для тех, кто умеет чувствовать, ждать, верить и любить.

Вас ждёт тёплый, искренний и очень личный вечер. Место, где встречаются музыка и поэзия, гитара и голос, сердце и сердце.