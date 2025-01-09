Мурад Мерзуки: Зефир

В спектакле «Зефир"*, как и в остальных работах знаменитого французского хореографа Мурада Мерзуки, уличные танцы, главным образом хип-хоп и брейк, встречаются с эстетикой сцены и зрелищностью шоу. Это не только столкновение и взаимопроникновение миров, но и попытки выйти за возможности человеческого тела. Бросая вызов законам природы, хореограф в своих работах экспериментирует с танцами по вертикали, с невесомостью, с оптическими иллюзиями и цифровой реальностью, виртуозно работает со светом и объемами. И это всегда сумасшедше эффектное зрелище. В „Зефире“ полем действия для Мерзуки становится „корабль“ — его трюм, палуба, паруса, окружающие его бескрайние просторы моря: вода, то тихая и убаюкивающая, то грозная и опасная. Команда корабля — блистательные артисты труппы Kafig — вместе со зрителями отправляется исследовать неизведанное — в окружающем мире, и в себе самих.

*Зефир — теплый западный ветер, иногда довольно порывистый и быстрый, достигающий силы бури. В детстве и юности Мурад Мерзуки учился в цирковой школе, затем занимался боевыми искусствами, чуть позже его внимание привлек хип-хоп. Все это соединилось в его творческом видении в единый „котел“, из которого он, подобно колдунье, вынимает все новые волшебные смеси. Свою новую смесь по имени Zephyr он приправил морской водой, пьянящим воздухом свободы, дикой качкой, смертельными опасностями, головокружением, усталостью и упоением бескрайними просторами. Хореограф убежден, что между танцем и странствиями очень много общего: „Самое прекрасное путешествие — это то, которое мы еще не совершили“, — сказал известный моряк. Именно потому, что всегда есть архипелаг возможностей для исследования, неизвестное место, которым можно восхищаться, я продолжаю этот поиск, который заставляет меня плавать из одной территории в другую. Здесь эта территория — Вандея, отправная точка мифических экспедиций, и в более широком смысле обращена к океану фантазий об укрощении ветров и приливов. У художников и исследователей много общего, мы ищем пространство свободы и носим с собой наши мечты и решимость в качестве багажа. Нас сближает и желание отправиться в уникальное приключение и разделить необычный опыт с как можно большим количеством людей. Я выбрал курсом для своего „Зефира“ вызов для человека перед лицом сил природы. То, что является самой сутью жизни в море: рукопашный бой с ветром».