Мульт в кино. Выпуск № 173. Секреты дружбы!

В новом выпуске «Мульт в кино» Кеша будет указывать, кому чем заниматься, Катя и Эф узнают много интересного о профессиях, девочки из Сказочного патруля выяснят, у кого Волшебный камень, кошечки и собачки расскажут, почему врать нехорошо, а Василиса из Чик-Чирикино — почему надо оставаться собой.