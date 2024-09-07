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Мульт в кино. Выпуск № 173. Секреты дружбы!
Кино

Мульт в кино. Выпуск № 173. Секреты дружбы!

В новом выпуске «Мульт в кино» Кеша будет указывать, кому чем заниматься, Катя и Эф узнают много интересного о профессиях, девочки из Сказочного патруля выяснят, у кого Волшебный камень, кошечки и собачки расскажут, почему врать нехорошо, а Василиса из Чик-Чирикино — почему надо оставаться собой.

Режиссёр
Андрей Вирин, Дмитрий Копытин, Дмитрий Илюшин, Екатерина Полякова, Алина Золотарева, Мария Быстрова, Алексей Миронов, Андрей Зуев, Елена Филиппик
Продолж.
48 мин.
Премьера
2024-09-07 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Короткометражка, Мультфильм, Приключение, Комедия

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