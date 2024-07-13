Мульт в кино. Выпуск № 171. Мумия моя!

В новом выпуске «Мульт в кино» мини-мишки будут играть в скорую помощь, Катя и Эф узнают много интересного про рост, кошечки и собачки расскажут, почему мамы столько внимания уделяют малышам, волшебная кухня приготовит десерт из крошек печенья, а Сказочный патруль разбудит мумию.
- Режиссёр
- Дмитрий Илюшин, Рафаэль Тер-Саргасян, Алексей Миронов, Андрей Зуев, Алина Золотарева, Елизавета Костикова, Сергей Братерский, Елена Филиппик, Алексей Игнатов
- Продолж.
- 41 мин.
- Премьера
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2024-07-13 00:00:00 в России
- Возраст
- 0+
- Жанры
- Короткометражка, Мультфильм, Приключение, Комедия