Мульт в кино. Выпуск № 171. Мумия моя!

В новом выпуске «Мульт в кино» мини-мишки будут играть в скорую помощь, Катя и Эф узнают много интересного про рост, кошечки и собачки расскажут, почему мамы столько внимания уделяют малышам, волшебная кухня приготовит десерт из крошек печенья, а Сказочный патруль разбудит мумию.