В новом выпуске «Мульт в кино» мини-мишки будут учиться играть в команде, Катя и Эф узнают много интересного про мыло, кошечки и собачки отправятся на поиски древнего кристалла, мама из Чик-Чирикино соберется в отпуск, а робот Мегатонн будет бороться со страхом.
- Режиссёр
- Дмитрий Илюшин, Екатерина Полякова, Никита Чернов, Алина Золотарева, Александра Карпунина, Дмитрий Копытин, Энеш Батырова, Вячеслав Марченко
- Продолж.
- 41 мин.
- Премьера
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2024-06-15 00:00:00 в России
- Возраст
- 0+
- Жанры
- Короткометражка, Мультфильм, Приключение, Комедия