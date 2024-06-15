В новом выпуске «Мульт в кино» мини-мишки будут учиться играть в команде, Катя и Эф узнают много интересного про мыло, кошечки и собачки отправятся на поиски древнего кристалла, мама из Чик-Чирикино соберется в отпуск, а робот Мегатонн будет бороться со страхом.