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Мульт в кино. Выпуск № 167. Фокус-покус
Кино

Мульт в кино. Выпуск № 167. Фокус-покус

Новый выпуск киножурнала «Мульт в кино» приглашает зрителей погрузиться в атмосферу волшебства вместе с новыми ведущими! В новом выпуске в гости к Росинке, Умычу и Непоседусу придет настоящий иллюзионист, который научит ребят и всех зрителей своим фирменным фокусам. На «Музыкальной разминке» в этот раз мы потанцуем под современную версию «Калинки-малинки» — народная песня предстанет в новом звучании и однозначно надолго засядет у вас в голове своим задорным припевом. А еще мы приготовим любимое блюдо Непоседуса, обязательно отгадаем загадки с Умычем, узнаем много нового о животном мире, заработаем за правильные ответы баллы на призы и, конечно же, посмотрим мультфильмы. Тем более что в этом выпуске «Мульт в кино» появится новый яркий и захватывающий мультик о веселых Лудлах — «Лудлвилль»!

Режиссёр
Алексей Игнатов, Максим Куликов, Артур Аллаяров, Татьяна Новикова, Елизавета Елькина, Антон Худяков
Продолж.
51 мин.
Премьера
2024-03-23 00:00:00 в России
Возраст
0+
Жанры
Короткометражка, Мультфильм, Приключение, Комедия

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