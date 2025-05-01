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Мститель: Игра на выживание

Страну потрясает серия жестоких убийств. Загадочный киллер в прямом эфире уничтожает преступников, которым повезло уйти от правосудия. В команду опытных детективов из отдела тяжких преступлений приходит новичок: он должен помочь сдвинуть дело с мертвой точки. Но вместо этого события принимают непредсказуемый поворот.

Режиссёр
Рю Сын Ван
Актёры
О Даль Су, Хван Чжон Мин, Чан Юн Чжу, Ан Бо Хен, О Дэ Хван, Чжон Хэ Ин, У Чжон Вон, Ким Си Ху, Син Сын Хван
Продолж.
118 мин.
Премьера
2025-05-01 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Приключение, Триллер, Комедия, Криминал

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