Мститель: Игра на выживание

Страну потрясает серия жестоких убийств. Загадочный киллер в прямом эфире уничтожает преступников, которым повезло уйти от правосудия. В команду опытных детективов из отдела тяжких преступлений приходит новичок: он должен помочь сдвинуть дело с мертвой точки. Но вместо этого события принимают непредсказуемый поворот.
- Режиссёр
- Рю Сын Ван
- Актёры
- О Даль Су, Хван Чжон Мин, Чан Юн Чжу, Ан Бо Хен, О Дэ Хван, Чжон Хэ Ин, У Чжон Вон, Ким Си Ху, Син Сын Хван
- Продолж.
- 118 мин.
- Премьера
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2025-05-01 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Приключение, Триллер, Комедия, Криминал