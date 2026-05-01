Мозаика гитарных стилей

- Лауреат международных конкурсов Екатерина Астафьева (гитара)
- Заслуженный артист России Виктор Колупаев (балалайка)
- Заслуженная артистка России Лариса Голикова (вокал)
- Лауреат международных конкурсов Андрей Кулигин (гитара)
- Ольга Дьяченко (скрипка)
- Лауреат всероссийских и международных конкурсов Алексей Свиридов (баритон)
- Лектор-музыковед Елена Пронюшкина
Гитара — один из самых популярных в мире музыкальных инструментов. Она может быть солисткой или применяться в роли аккомпанемента во многих стилях и направлениях музыки от классики до джаза. В концертной программе будут представлены разнообразные сочинения композиторов XVIII -XX веков, написанные для гитары соло и ансамблей с ее участием. Классическая гитара удивит зрителя своей глубиной, чувственностью и непредсказуемостью. Предварять концерт, посвященный Дню медицинского работника, будут мастер-классы по изготовлению открытки в техники мезенской росписи, плетению на ткацком стане, плетению на коклюшках, изготовлению куклы-оберега. Мастер-классы начнутся с 16.00.
Концерт пройдет на ступенях филармонии со стороны Нижнего парка. Вход свободный.
- Возраст
- 6+