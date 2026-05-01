Мозаика гитарных стилей

Лауреат международных конкурсов Екатерина Астафьева (гитара)

Заслуженный артист России Виктор Колупаев (балалайка)

Заслуженная артистка России Лариса Голикова (вокал)

Лауреат международных конкурсов Андрей Кулигин (гитара)

Ольга Дьяченко (скрипка)

Лауреат всероссийских и международных конкурсов Алексей Свиридов (баритон)

Лектор-музыковед Елена Пронюшкина

Гитара — один из самых популярных в мире музыкальных инструментов. Она может быть солисткой или применяться в роли аккомпанемента во многих стилях и направлениях музыки от классики до джаза. В концертной программе будут представлены разнообразные сочинения композиторов XVIII -XX веков, написанные для гитары соло и ансамблей с ее участием. Классическая гитара удивит зрителя своей глубиной, чувственностью и непредсказуемостью. Предварять концерт, посвященный Дню медицинского работника, будут мастер-классы по изготовлению открытки в техники мезенской росписи, плетению на ткацком стане, плетению на коклюшках, изготовлению куклы-оберега. Мастер-классы начнутся с 16.00.

Концерт пройдет на ступенях филармонии со стороны Нижнего парка. Вход свободный.