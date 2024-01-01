Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 08
Птн, 09
-9°
Сбт, 10
-11°
ЦБ USD 91.26 0.11 09/02
ЦБ EUR 98.35 0.26 09/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
5 099
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
6 580
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
12 802
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
12 914
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Моя жена лгунья. Наше время
20 марта в 19:00
Театр

Моя жена лгунья. Наше время

МКЦ

Что именно заставляет людей лгать? Причин много: одни считают, что проще обмануть, нежели проявить смелость, твердость и выработать навыки для решения конфликтных ситуаций. Другие страдают низкой самооценкой: «как чувствуют, что самооценка под угрозой, немедленно начинают врать на самом высшем уровне». А люди, которые лгут в отношениях, либо надеются спасти отношения, либо скрывают свои ошибки. Но с помощью вранья можно решить проблему лишь на короткий срок, в долгосрочной перспективе ложь разрушает отношения, особенно когда она раскрывается.

Спектакль «Моя жена — лгунья. Наше время» — это эксцентричная комедия по мотивам одноименной пьесы. Действия происходят в современной России. Главные герои спектакля — Максим и Ксения. Они, на первый взгляд, гармоничная супружеская пара, но Ксения, по непонятной ей самой причине, утаивает факт ее случайной встречи с их общим другом и одноклассником Иваном. Естественно, между Иваном и Ксенией не было ничего такого, что могло бы послужить поводом для ревности у Максима. Более того, если бы он знал, что это был Иван, отнесся бы спокойно. Но дело в том, что Ксения не только утаивает сам факт встречи с Иваном, но и вообще отрицает, что была в ресторане. Хотя бывших одноклассников видел друг отца Максима дядя Миша. Любые попытки Максима заставить её сказать правду натыкаются на полное отрицание. Ко всему прочему она втягивает в свою авантюру одноклассника Ивана, которого просит сокрыть правду…

Что из этого получится и куда приведет героев небольшая ложь Ксении, Вы узнаете, посмотрев спектакль «Моя жена- лгунья. Наше время».

Актёры
Роман Богданов, Инна Королева, Иван Зайцев, Евгения Лютая, Алексей Шарапов
Возраст
16+
Жанры
Комедия