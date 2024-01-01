Что именно заставляет людей лгать? Причин много: одни считают, что проще обмануть, нежели проявить смелость, твердость и выработать навыки для решения конфликтных ситуаций. Другие страдают низкой самооценкой: «как чувствуют, что самооценка под угрозой, немедленно начинают врать на самом высшем уровне». А люди, которые лгут в отношениях, либо надеются спасти отношения, либо скрывают свои ошибки. Но с помощью вранья можно решить проблему лишь на короткий срок, в долгосрочной перспективе ложь разрушает отношения, особенно когда она раскрывается.

Спектакль «Моя жена — лгунья. Наше время» — это эксцентричная комедия по мотивам одноименной пьесы. Действия происходят в современной России. Главные герои спектакля — Максим и Ксения. Они, на первый взгляд, гармоничная супружеская пара, но Ксения, по непонятной ей самой причине, утаивает факт ее случайной встречи с их общим другом и одноклассником Иваном. Естественно, между Иваном и Ксенией не было ничего такого, что могло бы послужить поводом для ревности у Максима. Более того, если бы он знал, что это был Иван, отнесся бы спокойно. Но дело в том, что Ксения не только утаивает сам факт встречи с Иваном, но и вообще отрицает, что была в ресторане. Хотя бывших одноклассников видел друг отца Максима дядя Миша. Любые попытки Максима заставить её сказать правду натыкаются на полное отрицание. Ко всему прочему она втягивает в свою авантюру одноклассника Ивана, которого просит сокрыть правду…

Что из этого получится и куда приведет героев небольшая ложь Ксении, Вы узнаете, посмотрев спектакль «Моя жена- лгунья. Наше время».