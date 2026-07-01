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Моя жена — лгунья
30 июля в 19:00
Театр

Моя жена — лгунья

МКЦ

Что именно заставляет людей лгать? Причин много: одни считают, что проще обмануть, нежели проявить смелость и твердость, другие страдают низкой самооценкой. А люди, которые лгут в отношениях — либо надеются их спасти, либо скрывают свои ошибки. Но, с помощью лжи можно решить проблему лишь на короткий срок, в долгосрочной перспективе она разрушает отношения, особенно когда раскрывается.

Спектакль «Моя жена — лгунья. Наше время» — эксцентричная комедия положений по мотивам знаменитой одноименной пьесы. Герои — современные молодые люди, которые привыкли создавать себе проблемы «на ровном месте». Так, безобидная женская ложь становится причиной разлада в счастливой семье. Максим и Ксения, на первый взгляд, гармоничная супружеская пара, но Ксения, по непонятной ей самой причине, утаивает факт ее случайной встречи с их общим другом и одноклассником Иваном. Хотя бывших одноклассников видел друг отца Максима, дядя Миша. Ко всему прочему, она втягивает в свою авантюру Ивана, которого просит скрыть правду. Любые попытки Максима заставить её сказать правду натыкаются на полное отрицание, что приводит к расставанию супругов.

Чтобы вернуть любимого и сохранить чувства, Ксения решается на еще больший обман… Что из этого получится и куда приведет героев ложь Ксении, Вы узнаете, посмотрев спектакль «Моя жена- лгунья. Наше время».

Актёры
Петр Баранчеев, Илья Соколовский, Илья Оболонков, Наталья Тищенко, Евгения Лютая
Возраст
16+