Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 22
21°
Птн, 23
23°
Сбт, 24
24°
ЦБ USD 79.75 -0.56 22/05
ЦБ EUR 91.3 1.33 22/05
Нал. USD 82.00 / 81.00 22/05 11:55
Нал. EUR 93.06 / 93.50 22/05 11:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани появится первая в России дорожная сеть для электросамокатов
ГК «Зеленый сад» запланировала реализовать первый в Рос...
1 час назад
236
Какой будет набережная на берегу Борковского затона в Рязани
Рязань расположена на Оке, но в городе до сих пор нет н...
19 мая 13:51
15 024
В Рязани прошло двухдневное заседание Российского союза строителей
Насыщенная программа для гостей мероприятий прошла 15 и...
16 мая 18:18
12 449
Убийства на почве ревности. Как распознать в партнере «красные флаги»...
Многим людям свойственна ревность, но иногда она выходи...
14 мая 13:31
17 719
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Моя мама — волшебница

Эта история случилась в Париже, хотя могла произойти где угодно. Мать шестерых детей узнает, что ее сын никогда не сможет ходить. Так ей сказали врачи. Но вместо того чтобы смириться, она превращает его жизнь в волшебное приключение, полное радости и оптимизма.

Режиссёр
Кен Скотт
Актёры
Лейла Бехти, Джонатан Коэн, Жозефина Жапи, Сильви Вартан, Жанна Балибар, Лайонел Дрей, Давид Айяла, Анна Ле Ни, Мило Машадо-Гранер, Жан-Ноэль Мартен
Продолж.
102 мин.
Премьера
2025-06-05 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Драма

Еще в кино

Кино
Денискины рассказы
Кино
Кракен
Кино
Туда
Кино
В списках не значился
Кино
Нэчжа побеждает Царя драконов
Кино
TheatreHD: Гольдберг-вариации
Кино
Загадочное убийство Белль
Кино
Сокровища гномов
Кино
Олень
Кино
Пара на пару
Кино
сНежный человек
Кино
Группа крови