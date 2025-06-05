Эта история случилась в Париже, хотя могла произойти где угодно. Мать шестерых детей узнает, что ее сын никогда не сможет ходить. Так ей сказали врачи. Но вместо того чтобы смириться, она превращает его жизнь в волшебное приключение, полное радости и оптимизма.
- Режиссёр
- Кен Скотт
- Актёры
- Лейла Бехти, Джонатан Коэн, Жозефина Жапи, Сильви Вартан, Жанна Балибар, Лайонел Дрей, Давид Айяла, Анна Ле Ни, Мило Машадо-Гранер, Жан-Ноэль Мартен
- Продолж.
- 102 мин.
- Премьера
-
2025-06-05 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Драма