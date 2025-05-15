Моя лошадь

Фильм о наезднице Деби Коннор, которая в расцвете своей карьеры получила тяжелейшую травму позвоночника. Однако она не сдалась под гнетом обстоятельств, смогла доказать общественности силу своего духа и завоевать чемпионский титул.
- Режиссёр
- Вик Армстронг
- Актёры
- Никки Рид, Райан Мерриман, Кэсси Томсон, Линда Гамильтон, Джорджина Армстронг, Уилльям Шатнер, Винг Реймс, Джон Редлингер, Джеймс Эдвард Томас, Джонни Роулингс, Рэндалл Тейлор
- Продолж.
- 108 мин.
- Премьера
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2025-05-15 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Байопик, Спортивный фильм