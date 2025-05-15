Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 14
13°
Чтв, 15
16°
Птн, 16
19°
ЦБ USD 80.55 -0.34 14/05
ЦБ EUR 89.7 -0.41 14/05
Нал. USD 83.00 / 82.00 14/05 11:25
Нал. EUR 92.70 / 94.00 14/05 11:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
37 103
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
55 113
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
39 451
В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
47 253
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Моя лошадь
Кино

Моя лошадь

Фильм о наезднице Деби Коннор, которая в расцвете своей карьеры получила тяжелейшую травму позвоночника. Однако она не сдалась под гнетом обстоятельств, смогла доказать общественности силу своего духа и завоевать чемпионский титул.

Режиссёр
Вик Армстронг
Актёры
Никки Рид, Райан Мерриман, Кэсси Томсон, Линда Гамильтон, Джорджина Армстронг, Уилльям Шатнер, Винг Реймс, Джон Редлингер, Джеймс Эдвард Томас, Джонни Роулингс, Рэндалл Тейлор
Продолж.
108 мин.
Премьера
2025-05-15 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Байопик, Спортивный фильм

Еще в кино

Кино
Финал
Кино
Мальчик-дельфин-2
Кино
Одним дыханием с Победой
Кино
Астрал. Мертвое сердце
Кино
Пять сыновей Марии
Кино
Кукла. Реинкарнация
Кино
Сущность. Семейный кошмар
Кино
Жванецкий
Кино
Призрак в доспехах: Невинность
Кино
Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица»
Кино
Багровая отмель
Кино
Царь царей