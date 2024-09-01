22 сентября приглашаем вас в рязанский Лесопарк на фестиваль культуры и спорта в поддержку воинов СВО «Мост 62». Начало в 13:00.

Гостей будут ждать мастер-классы по тактической медицине, плетению массетей, сборке и разборке оружия, выставка оружия, и концерт.

А еще в 17:00 в ЦУС «Под мостом» пройдет турнир по рукопашному бою, посвященный памяти погибших на СВО.

На мероприятии будет проводиться добровольный сбор средств для наших бойцов из разведывательно-ударного дивизиона 236 гвардейской артиллерийской бригады.

Фестиваль проходит при участии рязанской «Русской общины», общественного объединения «Двуглавый орел», ассоциации ветеранов СВО Рязанской области, РБФ «За наших!» Рязань и других общественных организаций.