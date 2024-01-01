Елена Анатольевна Косяченко родилась в Москве. Она окончила Московский академический художественный лицей Российской академии художеств, с 1994 по 1996 училась в МГАХИ им. В. Сурикова, с 1996 по 2000 — в НГУ «Академия живописи».

Елена Косяченко — член Союза художников России, Творческого союза художников России, Московского союза художников России, член-корреспондент Международной академии культуры и искусства. Елена Анатольевна награждена благодарностью Российской Академии художеств, золотой медалью ТСХР, благодарностью заместителя руководителя аппарата СФ начальника управления делами аппарата СФ федерального собрания РФ (В.В.Семикина).

Художница много и плодотворно работает, пишет в студии и на пленэрах, выставляется на столичных и зарубежных площадках: в музеях, арт-пространствах, престижных галереях и скромных провинциальных выставочных залах. Ее персональные выставки проходили в Москве и Варшаве, в Ярославле и Коломне, в Луховицах и в подмосковном селе Дединове.

Художница о своей выставке пишет так: «…Москва меняется, растет в ширину и в высоту. Старая Москва превратилась в архипелаг островов, состоящих из старых и новых домов и дворцов. Единство ткани старого города исчезло, но пока еще сохраняется в памяти жителей города, малую часть которых составляют художники, чувствующие дух места, возможно, острее других. Город с чистой архитектурой, без рекламы ушел в прошлое. Острова старой Москвы еще сохраняют дух времени — следы дождя и ветра на штукатурке, осыпающаяся лепнина, двойные нитки деревянных окон, запах сухого дерева и влажного камня. Силуэты храмов и колоколен оказываются перекрытыми новыми постройками, перспективы улиц замыкаются стеклянными блоками офисов.

Выставка „Москва… как много в этом звуке“ — это попытка остановить спешащий взгляд зрителя, остановить на мгновение, чтобы выхватить впечатление прошлого. Гении места еще живы, они прячутся во дворах и переулках, залетают на крыши и купола. Классический особняк, древние палаты, храм — места, где они еще обитают.

Старые улочки, их изогнутые линии поражают своей притягательностью. Еще кое-где остались островки, до которых не достала рука человека. И они, как драгоценные камни, прячутся в огромном мегаполисе жизни. Необыкновенной красоты лепнина, изогнутые линии рельефов и барельефов. Античные скульптуры красуются на фасадах зданий. Городские усадьбы XIX века, в которых в свое время проходили балы для знатных персон. Все это наше достояние, многолетняя история и культура, которую надо беречь и охранять…»

На выставке в Доме-музее И.П. Пожалостина представлено более 40 работ автора, выполненных в разных жанрах и в разные годы.