Московский Казачий Хор лауреат международных, всероссийских конкурсов и фестивалей, заслуживший признание как в России, так и за её пределами. Коллектив, обладающий уникальным характером и звучанием, исполнительский стиль которого, сочетает в себе традиционное хоровое казачье пение и живое инструментальное сопровождение. Выступление коллектива это зажигательное и необыкновенно яркое зрелище с традиционными и постановочными танцевальными номерами, элементами боя, трюками с шашками и сабельной фланкировкой.

География коллектива:

Франция, Монако, Бельгия, Швейцария, Люксембург, Италия, Греция, Ирландия, Парагвай, Бразилия, Вьетнам, Китай, Казахстан, Белоруссия, Кувейт, Латвия, Индия, Словения, Куба, Филиппины.

Руководитель коллектива: Вениамин Новоточинов.