Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 06
-5°
Втр, 07
Срд, 08
ЦБ USD 101.68 1.15 29/12
ЦБ EUR 106.1 0.15 29/12
Нал. USD 102.50 / 104.30 06/01 17:55
Нал. EUR 106.00 / 110.30 06/01 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
Вчера 13:58
2 705
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
11 678
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
6 401
Как провести новогодние выходные в Рязани. Подборка мероприятий
Рязанцев ожидают длинные выходные. Если вы не хотите пр...
2 января 15:18
10 523
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Новое
Интервью с Артемом Никитиным
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Московский казачий хор
12 января в 18:00
Концерты

Московский казачий хор

МКЦ

Старинные казачьи напевы, военная классика и романсы, походные, исторические и лирические песни донских, кубанских и терских казаков! А также казачий пляс и фланкировка казачьей шашкой! Все это вы увидите и услышите в концерте Московского казачьего хора!

Традиционное многоголосие старинных казачьих песен, несмотря на современную аранжировку, сохраняет все достоинства казачьей песенной традиции. В составе коллектива — вокалисты и танцоры, артисты, владеющие фланкировкой и игрой на музыкальных инструментах. Все они — выпускники лучших столичных вузов и имеют богатый экспедиционный опыт по изучению культуры, быта и традиций казаков разных регионов. Профессиональный подход, знание своего дела, энергия и харизма участников быстро позволили Московскому казачьему хору стать ведущим коллективом казачьей песни и танца в Москве и завоевать признание публики во многих странах Европы, Азии и Латинской Америки.

Московский казачий хор — участник и желанный гость крупных международных фестивалей и конкурсов, таких как «Спасская башня», «Московская весна A Cappella», «SMG Awards», «Amfionia» и многих других. Коллектив сотрудничает с такими известными российскими артистами, как Стас Михайлов, Михаил Шуфутинский, Александр Розенбаум, Варвара, Марина Девятова и многими другими.

Возраст
6+
Жанры
Фолк