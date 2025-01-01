Старинные казачьи напевы, военная классика и романсы, походные, исторические и лирические песни донских, кубанских и терских казаков! А также казачий пляс и фланкировка казачьей шашкой! Все это вы увидите и услышите в концерте Московского казачьего хора!

Традиционное многоголосие старинных казачьих песен, несмотря на современную аранжировку, сохраняет все достоинства казачьей песенной традиции. В составе коллектива — вокалисты и танцоры, артисты, владеющие фланкировкой и игрой на музыкальных инструментах. Все они — выпускники лучших столичных вузов и имеют богатый экспедиционный опыт по изучению культуры, быта и традиций казаков разных регионов. Профессиональный подход, знание своего дела, энергия и харизма участников быстро позволили Московскому казачьему хору стать ведущим коллективом казачьей песни и танца в Москве и завоевать признание публики во многих странах Европы, Азии и Латинской Америки.

Московский казачий хор — участник и желанный гость крупных международных фестивалей и конкурсов, таких как «Спасская башня», «Московская весна A Cappella», «SMG Awards», «Amfionia» и многих других. Коллектив сотрудничает с такими известными российскими артистами, как Стас Михайлов, Михаил Шуфутинский, Александр Розенбаум, Варвара, Марина Девятова и многими другими.