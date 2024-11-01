«Морозко» новогодняя сказка

Жили-были две сестры. Одна добрая и трудолюбивая, а другая… Избалованный ребенок. Их сказка началась в разгар непогоды, когда мать и мачеха велела добыть к праздничному столу лакомой клюквы. В зимнем лесу девочек ждет встреча с Морозко.

У дедушки в зимнюю пору много работы: сугробы выше головы, мосты ледяные, кружева инея, да кисея позëмки — все требует заботы и внимания, но чудо для доброго человека — это всегда первым делом. Только если человек по-настоящему добрый!

Это история про силу света внутри нас. Когда вокруг вьюга, важно помнить, что источник тепла — в сердце, а судьба — в наших руках.