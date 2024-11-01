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«Морозко» новогодняя сказка
21 декабря в 15:00
Театр

«Морозко» новогодняя сказка

Театр кукол

Театр кукол

12:30
15:00
17:30

Театр кукол

10:00
12:30
15:00
17:30

Театр кукол

12:30
15:00
17:30

Театр кукол

10:00
12:30
15:00
17:30

Театр кукол

10:00
12:30
15:00
17:30

Театр кукол

10:00
12:30
15:00
17:30

Театр кукол

10:00
12:30
15:00
17:30

Театр кукол

10:00
12:30
15:00
17:30

Театр кукол

10:00
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15:00
17:30

Театр кукол

10:00
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15:00

Жили-были две сестры. Одна добрая и трудолюбивая, а другая… Избалованный ребенок. Их сказка началась в разгар непогоды, когда мать и мачеха велела добыть к праздничному столу лакомой клюквы. В зимнем лесу девочек ждет встреча с Морозко.

У дедушки в зимнюю пору много работы: сугробы выше головы, мосты ледяные, кружева инея, да кисея позëмки — все требует заботы и внимания, но чудо для доброго человека — это всегда первым делом. Только если человек по-настоящему добрый!

Это история про силу света внутри нас. Когда вокруг вьюга, важно помнить, что источник тепла — в сердце, а судьба — в наших руках.

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