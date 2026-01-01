Рязань
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
3 454
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 281
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 359
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 174
Морожены песни
25 января в 14:00
Концерты

Морожены песни

Зал камерной музыки Рязанской областной филармонии

Александр Слегонкин, художественное слово

Анна Ермакова, фортепиано

Елизавета Оболонская, флейта

Юлия Егоркина, гусли

Татьяна Тураева, народный вокал

Ведущий Евгений Кондрашов

Приглашаем погрузиться в волшебный мир северных сказок! «Мороженые песни» Степана Писахова — озорные, добрые и по-настоящему зимние истории, полные чудес и народного колорита. Сказки оживут под звуки народных песен и произведений отечественных и зарубежных композиторов. Музыка станет проводником в мир, где чудеса случаются на каждом шагу, а мороз превращает слова и песни в ледяные узоры!

Яркие иллюстрации юных художников из студий «Океан творчества», «Кот» и «Ультрамарин» добавят волшебства, превратив каждую историю в красочное путешествие.

Приглашаем детей и взрослых окунуться в мир зимнего чуда, где слово, музыка и изобразительное искусство сливаются в одно незабываемое представление!

Возраст
0+