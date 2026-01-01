Морожены песни

Александр Слегонкин, художественное слово

Анна Ермакова, фортепиано

Елизавета Оболонская, флейта

Юлия Егоркина, гусли

Татьяна Тураева, народный вокал

Ведущий Евгений Кондрашов

Приглашаем погрузиться в волшебный мир северных сказок! «Мороженые песни» Степана Писахова — озорные, добрые и по-настоящему зимние истории, полные чудес и народного колорита. Сказки оживут под звуки народных песен и произведений отечественных и зарубежных композиторов. Музыка станет проводником в мир, где чудеса случаются на каждом шагу, а мороз превращает слова и песни в ледяные узоры!

Яркие иллюстрации юных художников из студий «Океан творчества», «Кот» и «Ультрамарин» добавят волшебства, превратив каждую историю в красочное путешествие.

Приглашаем детей и взрослых окунуться в мир зимнего чуда, где слово, музыка и изобразительное искусство сливаются в одно незабываемое представление!