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Монах Авель. Мировые хиты от Баха до Пьяццоллы
8 апреля в 19:00
Концерты

Монах Авель. Мировые хиты от Баха до Пьяццоллы

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Фортепианный вечер Монаха Авеля. Вас ждет музыка разных эпох и стилей. Вы услышите шедевры Баха, Моцарта, Шопена, Рахманинова, а также произведения более современных композиторов — Поля де Сенневиля, Астора Пьяццоллы и других. Имея профессиональное музыкальное образование, Монах Авель приобрёл известность благодаря своему YouTube-каналу, на который уже подписаны более 355 тысяч человек со всего мира, а многие музыкальные видео набирают сотни тысяч и миллионы просмотров.

На данный момент Монах Авель ведет активную концертную деятельность и выступает на лучших площадках России и за рубежом. Виртуозная игра Монаха Авеля, несмотря на его внешнюю сдержанность и спокойствие, наполнена множеством эмоций, красок и чувств, что не оставляет слушателей равнодушными. А многогранный репертуар — от Баха и Моцарта до композиций современных композиторов — позволяет каждому найти в его исполнении «свою музыку». И. С. Бах говорил, что «цель музыки — трогать сердца», и это именно то, что Монаху Авелю удаётся лучше всего.

Возраст
16+