Маленькая сирота Момо обладает удивительным даром — она может вдохновлять людей и пробуждать в них все самое лучшее. Однажды Момо замечает, что в ее городе появились странные «серые господа», которые учат эффективно тратить свое время. Вот только люди от этого становятся все более несчастными, ведь в погоне за продуктивностью они растрачивают свои жизни. Девочка объединяется с Хранителем времени и черепашкой-предсказательницей, чтобы понять, как избавить город от этих похитителей времени и вернуть его жителям потерянную радость.
- Страна
- Германия
- Режиссёр
- Кристиан Диттер
- Актёры
- Лора Хэддок, Мартин Фриман, Клас Банг, Ким Бодниа, Давид Шюттер, Алекса Гудолл, Аралойин Ошунреми, Чарли Манн, Доминик Чичак, Скайлар Блю Коупленд, Мадлен Акуа
- Продолж.
- 91 мин.
- Премьера
-
4 июня 2026 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Фэнтези