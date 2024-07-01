Платон Степашин, он же Молодой Платон, — популярный российский трэп-исполнитель. Родился в Москве в 2004 году. С юных лет Платона увлекала идея стать певцом, не обязательно рэпером. Хип-хоп заинтересовал Степашина, когда на пик популярности вышли такие артисты, как Big Baby Tape и Платина.

Дебютный релиз Молодого Платона состоялся осенью 2019 года — на тот момент начинающему музыканту не было даже 15 лет. Месяц спустя Степашин выпустил свой первый альбом «ЦУМ», переполненный треками на типичную для трэп-жанра тематику — деньги, машины и дорогие бренды. Пластинка собрала большое количество прослушиваний на стримингах и удостоилась внимания Егора Ракитина (Big Baby Tape) — буквально на следующий день после выхода «ЦУМа» Молодой Платон получил предложение о сотрудничестве от одного из известнейших трэп-исполнителей России.

В 2021 году музыканты выпустили совместный трек «Влюбилась», ставший главным хитом в карьере на тот момент семнадцатилетнего Степашина. Новая волна популярности пришла к Молодому Платону на фоне их отношений с известной стримершей Аней Акулич — вместе с ней они записали песню «Подарок» (2024), клип на которую собрал более десяти миллионов прослушиваний на YouTube.